Preso em Guaíba homem que usava nomes de autoridades para aplicar golpes no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Florida, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um homem de 53 anos investigado por aplicar golpes no Rio Grande do Sul.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, ele teve acesso a documentos de mais de 30 autoridades e obteve cartões de crédito, fez compras e adquiriu planos de TVs por assinatura e odontológicos.

Entre os nomes de autoridades que o estelionatário usava para aplicar os golpes estão o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, e o governador do Estado, Eduardo Leite. Conforme a polícia, mais de 300 nomes de personalidades e políticos estavam na lista do golpista.