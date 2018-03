Presos criminosos que sequestraram um casal e usaram as vítimas como escudo humano para matar desafetos em Porto Alegre

A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam três homens e apreenderam um adolescente na Vila Maria da Conceição, na Zona Leste de Porto Alegre, na quarta-feira (21). Eles são suspeitos da prática de dois homicídios e do sequestro de um casal, usado como escudo humano durante os assassinatos.

Com os criminosos, foram apreendidos dois revólveres, três pistolas, dois tijolos de maconha, cerca de 150 munições e dois veículos roubados com placas clonadas. Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, formação de quadrilha e receptação.

Segundo o delegado Rodrigo Reis, os crimes ocorreram na terça-feira (20), por volta das 22h, quando oito indivíduos sequestraram um casal na rua Pedro Boticário, no bairro Partenon. As vítimas foram colocadas dentro de um veículo e utilizadas como escudo humano para que os suspeitos pudessem invadir a Vila Maria da Conceição e matar seus desafetos.

Algum tempo depois do sequestro, os homens mataram dois de seus desafetos na rua Guilherme Alves. As vítimas foram amarradas e executadas com diversos disparos de arma de fogo. O casal sequestrado assistiu a tudo e foi levado para uma residência na Vila Maria da Conceição, onde passou toda madrugada de quarta-feira em cativeiro, sendo constantemente ameaçado de morte.

Cerca de 12 horas depois do sequestro, um sinal sonoro disparado por uma viatura ou uma ambulância que transitava na região assustou os criminosos, que deixaram a residência por alguns instantes, oportunidade em que o casal fugiu e procurou socorro. A Brigada Militar foi acionada. O casal encontrava-se completamente abalado e pouco conseguiu informar a respeito do ocorrido. Não sabia sequer indicar o local ou a residência onde estava.

A Polícia Civil e a Brigada Militar passaram a realizar diligências na Vila Maria da Conceição e localizaram o cativeiro, onde foram presos os três adultos e apreendido o adolescente. Os veículos utilizados nas ações criminosas também foram localizados na região.

Os crimes foram motivados pela disputa por pontos de venda de drogas na Vila Maria da Conceição envolvendo facções rivais, confronto que ficou acirrado desde a morte do líder de um dos grupos, em agosto de 2017, conforme a polícia.

