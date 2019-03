Prestes a completar dois anos no Inter, Edenilson traça metas de títulos: “Trazer alegrias a torcida colorada”

Neste sábado, 30 de março, Edenilson completa dois anos de Inter. Contratado por empréstimo, junto a Udinese (ITA), o volante chegou para reforçar a equipe na temporada de 2017. Desde então, são 96 jogos e 6 gols marcados. Marcas que são comemoradas pelo jogador, que projeta atingir ainda mais metas com a camisa colorada.

“Fico feliz em completar essa marca pelo clube. Espero chegar há muitas marcas importantes e conquistar títulos para trazer mais alegrias a torcida colorada. Junto do grupo e com o apoio deles consigo trabalhar e buscar evoluir a cada dia”, afirma o volante.

Nascido em Porto Alegre, o gaúcho teve fácil adaptação e caiu nas graças da torcida pelas suas excelentes atuações. Identificado com o clube, Edenilson frequenta aos jogos e treinos na companhia de seus filhos.

Velocidade e boa saída de bola são algumas das características do jogador que se tornou a base do esquema de meio- campo de Odair Hellmann. Com boa chegada ao ataque, o volante é acionado diversas vezes durante as partidas com uma média de 56,6 passes corretos por jogo, o melhor do elenco colorado e utiliza sua velocidade para explorar os contra ataques.

No Estadual, o colorado tem 69,44% de aproveitamento, mas com a presença do camisa 8 o percentual sobe para 76,19%. Desempenho que o faz titular absoluto do meio campo do colorado.

Na temporada passada, o jogador teve ainda mais destaque no clube e foi um dos atletas que mais atuou. Volante de origem, mas que pode ser utilizado na lateral direita, atuou em 47 partidas e balançou as redes em 5 oportunidades. Além disso, disputou a Seleção do Prêmio Bola de Prata como melhor volante do país.

Com início da carreira no Caxias, Edenilson foi campeão da Libertadores e do Mundial no Corinthians, do técnico Tite. Logo após foi para a Itália onde jogou pela Udinese e pelo Genoa. Contratado em definitivo pelo Inter em julho de 2018, o jogador está perto de completar 100 jogos com a camisa vermelha e branca.

Deixe seu comentário: