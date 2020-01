Magazine Preta Gil se declara para o marido e pede: “Que nos protejam da inveja e dos fofoqueiros”

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Cantora fez post pelo aniversário de Rodrigo Godoy, que foi assunto na internet após o vazamento de uma suposta conversa com outra mulher

A cantora Preta Gil aproveitou o aniversário do marido, Rodrigo Godoy, para fazer uma verdadeira declaração de amor. O produtor completou 31 anos no domingo (12) e na manhã desta segunda-feira (13) Preta escreveu para ele, compartilhando muitas fotos ao lado do rapaz.

“Você está dormindo aqui do meu lado são 4:44 da madrugada e só agora eu parei e venho a vontade de escrever pra você. Foi seu aniversário e trabalhamos muito mas também conseguimos curtir com a nossa família. Eu tenho tanto amor por você @rodrigogodoy_ e como pode amar mais a cada dia?”, afirma a cantora, que depois reflete sobre a relação.

“Casamento é algo complicado, ainda mais pra nós que nos casamos duplamente, na vida e no trabalho. Sei que não são só flores, sei que cansa, desgasta mas nos apoiamos um no outro e isso é lindo!!! Te conheci, você tinha 24 anos e hoje ao completar 31 me emociono em testemunhar seu amadurecimento, sua desconstrução e evolução”.

“Nosso amor é blindado por nós mesmos que nós prometemos nos amar e respeitar, na alegria e na tristeza prezando sempre a liberdade individual de cada um e a fidelidade com nossa essência!!! Parabéns, meu amor, que Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Santa Dulce, minha mãe Oxum e toda energia de luz nos protejam do mau da inveja e dos fofoqueiros!!! #godoy31 #31dogodoy”, finalizou Preta.

O pedido contra os “fofoqueiros” vem em um momento após Rodrigo ser citada por uma jovem, no Instagram, que postou um print de uma suposta conversa que teria tido com o produtor, na qual ele pergunta de onde ela é e se é seu amigo em uma rede social. Essa mensagem, que não foi comentada por ele ou Preta, levantou rumores de traição de Rodrigo, mas acabou não se desenvolvendo mais.

