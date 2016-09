Previdência do RS teve rombo de R$ 8,5 bilhões em 2015

O governo do Estado prepara a linha do contra-ataque jurídico à decisão que suspendeu os efeitos da implementação do Regime de Previdência Complementar do Estado para os magistrados. O Estado foi derrotado em ação proposta pela Ajuris, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, que ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei complementar que institui o novo regime.

A Ajuris sustenta que a medida do Executivo ofende o princípio da separação dos Poderes. O eixo da defesa do Estado sustenta que toda a sociedade do Rio Grande do Sul participa do sistema previdenciário, inclusive em relação ao custeio, na cobertura do rombo nas contas. Esse rombo, segundo informações do Executivo, em 2015 foi de R$ 8,5 bilhões.

O veto ao reajuste da Defensoria Pública

Vice-líder do governo, o deputado federal Alceu Moreira (PMDB) deixa claro seu apoio ao veto no reajuste dos defensores públicos. Para Alceu, “ao vetar o reajuste de 60% dos defensores e se posicionar contra o aumento dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente Temer mostra que o governo quer recolocar o País nos eixos, cortando gastos, possíveis privilégios e sem ceder em suas posições”.

O indiciamento de Marisa Letícia

No despacho de ontem, onde denuncia Lula e mais sete pessoas em uma das etapas da Operação Lava-Jato, o juiz Sérgio Moro, da 13a- Vara Federal de Curitiba, dedica um parágrafo para, de forma elegante, referir-se às razões para o indiciamento da esposa do ex-presidente: “Lamenta o Juízo em especial a imputação realizada contra Marisa Letícia Lula da Silva, esposa do ex­-presidente.

Muito embora haja dúvidas relevantes quanto ao seu envolvimento doloso, especificamente se sabia que os benefícios decorriam de acertos de propina no esquema criminoso da Petrobras, a sua participação específica nos fatos e a sua contribuição para a aparente ocultação do real proprietário do apartamento é suficiente por ora para justificar o recebimento da denúncia também contra ela e sem prejuízo de melhor reflexão no decorrer do processo”.

Na pauta do TRE

O Tribunal Regional Eleitoral tem extensa pauta na sessão de hoje que inicia às 14h. Em destaque, o processo que decide o futuro da candidatura de Daniel Bordignon (PDT) à prefeitura de Gravataí.

Comentários