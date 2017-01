Primeiro show de Maiara e Maraísa no Rio de Janeiro tem confusão

Na noite da última quinta-feira (5), aconteceu o primeiro show de Maiara e Maraísa no Rio. A dupla chegou nervosa com a estreia.

Valesca Popozuda estava entre as convidadas, mas não aparaceu. Em seu lugar, mandou o filho Pablo Gomez com a namorada. Quando chegou ao local, ele botou a mãe pra falar ao telefone com a produção para autorizar a liberação os convites.

Já Mumuzinho e Nego do Borel chegaram com uma comitiva. Mumuzinho chegou sempre muito educado, mas Nego do Borel estava fazendo a maior bagunça. O funkeiro tentou entrar na área em que tinha open bar, depois tentou entrar nos camarotes com a sua galera, mas foi tudo muito vão. Assistiu ao show em uma área que dava acesso aos camarotes.

Lui Mendes chegou com dois amigos e disse que um deles era Marco Antônio Gimenez, irmão de Luciana Gimenez. Tentaram, tentaram até que conseguiram entrar. Também rolou treta nos bastidores do show. MC Marcinho saiu às 4h30 sem cantar porque o equipamento da dupla Maiara e Maraísa ainda estava no palco. O funkeiro disse que não ia esperar mais. A produção tentou, mas ele não cantou. Marcinho entrou na van e foi embora. (AD)

Comentários