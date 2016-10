Inter perde de 1 a 0 para o Botafogo e segue na zona do rebaixamento

Após duas vitórias consecutivas no Beira-Rio, o Inter foi até o Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, e perdeu de 1 a 0 para o Botafogo, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado segue na zona de rebaixamento, com 33 pontos, em 17° lugar. Já o Botafogo chegou a 47 pontos no Brasileirão e assumiu, momentaneamente, o 5° lugar da competição.

A partida começou às 21h45min, no estádio Luso Brasileiro, com os dois times estudando os espaços de forma equilibrada. Aos 30 minutos, o goleiro Danilo Fernandes fez uma grande defesa, espalmando uma bomba de Dudu Cearense para escanteio. Dois minutos depois, de perto da área, Valdívia bateu colocado e a bola passou perto do gol de Sidão. A primeira etapa encerrou sem gols, com um minuto de acréscimo.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Carli e Paulão levam cartão amarelo por discussão e empurrões dentro da área. Aos 11 minutos, William arriscou um chute forte de longe e Sidão defendeu com firmeza. Cerca de três minutos depois Sasha cobrou escanteio, a bola sobrou na área e Ferrareis tentou o chute, mas a bola bateu em Carli. Aos 20 minutos, Vitinho invadiu pela esquerda e chutou colocado, mas o goleiro alvinegro defendeu. Dez minutos depois, Aírton fez falta e levou cartão amarelo. Aos 37 minutos, o juiz marcou pênalti para o Botafogo. Sassá cobrou no canto direito e fez 1 a 0. O jogo terminou com quatro minutos de acréscimo.

No próximo domingo, o Inter encara o Flamengo, às 17h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Escalação Inter: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Ceará (Geferson); Rodrigo Dourado, Anselmo, Gustavo Ferrareis e Alex (Seijas); Valdívia (Sasha) e Vitinho. Técnico: Celso Roth.

Escalação Botafogo: Sidão; Emerson, Alemão, Joel Carli e Vitor Luis; Rodrigo Lindoso, Aírton, Dudu Cearense (Sassá) e Camilo; Neílton e Vinícius (Rodrigo Pimpão). Técnico: Jair Ventura.

Cartões amarelos: Vinícius, Airton e Joel Carli (B); William, Paulão (I).

Arbitragem: Marielson Alves Silva (BA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Guilherme Dias Camilo (MG).

