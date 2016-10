Princesa saudita deixa a França após ser acusada de ter pedido a seu guarda-costas para matar um homem que estava decorando o apartamento dela

A princesa saudita Hassa, de 42 anos, deixou Paris (França) após ser acusada de ter pedido a seu guarda-costas para matar um homem que estava decorando o apartamento dela. Ela teria dito ao segurança que o homem não merecia viver após ele fotografar uma sala da residência.

O segurança, então, teria agredido o homem, amarrado seus pulsos e depois o mantido como refém durante quatro horas no apartamento na avenue Foch, no 16º distrito da capital francesa, perto do Arco do Triunfo, de acordo com a revista francesa “Le Point”. O decorador só foi liberado quando ajoelhou e beijou os pés da princesa.

O homem procurou a polícia e denunciou as agressões. O profissional alegou que tirou as fotos para colocar todos os objetos no lugar, mas a princesa achou que ele venderia as imagens para jornalistas.

A Princesa Hassa, que é filha do rei saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud, alegou imunidade diplomática e negou que tivesse feito algo errado após deixar a França. O decorador está pedindo o pagamento de 20 mil euros pelo serviço e seu material que ficou no apartamento. A embaixada da Arábia Saudita em Paris não comentou o incidente para a imprensa local. (AG)

