Príncipe britânico George vai para a escola pela primeira vez

O príncipe George teve, nesta quinta-feira (07), o seu primeiro dia de aula na escola Thomas’s Battersea, localizada no bairro de mesmo nome, na região sul de Londres. George é bisneto da Rainha Elizabeth II e o terceiro na linha de sucessão no trono britânico.

O garoto, vestido com o uniforme da escola particular, foi levado de carro pelo seu pai, príncipe William, do Palácio de Kensington, sua residência oficial, para a instituição de ensino. A mãe de George, a duquesa Kate Middleton, não foi junto porque está sofrendo enjoos por conta da sua gravidez, revelada nesta semana.

“Infelizmente, a duquesa de Cambridge ainda não está bem e não poderá conduzir o príncipe George no seu primeiro dia de colégio. O duque de Cambridge vai levá-lo nesta manhã como estava planejado”, disse o comunicado divulgado pelo palácio, pouco antes de o príncipe chegar na escola.

A residência real afirmou que o príncipe será conhecido pelos seus companheiros de classe como George de Cambridge. Ao chegar pelas mãos de seu pai, o príncipe cumprimentou a diretora, Helen Haslem, e em seguida todos entraram no edifício. A criança trajava um suéter azul marítimo, calças curtas, meias e sapatos pretos.

A expectativa é de que George passe o dia conhecendo seus professores e colegas de classe para se adaptar ao seu novo ambiente escolar. Antes de ir para essa escola, em 2016, o príncipe George começou a frequentar uma creche, o centro Westacre Montessori, em Norfolk, no leste da Inglaterra, perto da casa familiar de Anmer Hall.

O início da vida escolar de George exigiu a mudança definitiva de seus pais para Londres. Desde o casamento, a família morou a maior parte do tempo na residência Anmer Hall, no condado de Norfolk.

Em julho, o príncipe William deixou o emprego de piloto de helicóptero-ambulância para se concentrar em suas tarefas como membro da realeza. Nesta semana, o Palácio de Kensington informou que William e Kate esperam seu terceiro filho, que será o sexto bisneto da Rainha Elizabeth II, de 91 anos.

Sucessão

Menino ou menina, o novo herdeiro será o quinto na linha de sucessão a Elizabeth II, que, aos 91 anos, não demonstra sinais de cansaço. O bebê vai ocupar o posto que pertence atualmente a seu tio, o príncipe Harry, o popular irmão de William.

O primeiro lugar na linha de sucessão pertence a Charles, príncipe de Gales (filho da rainha, nascido em 1948); seguido de William, de 35; George; e Charlotte. A longevidade de Elizabeth II, que está há 65 anos no trono, faz com que quatro gerações convivam na Casa Real. A monarca tem quatro filhos, oito netos e cinco bisnetos – seis com o próximo. (AG)

