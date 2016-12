PROCURA POR BOIAS DE SALVAÇÃO

O grupo de assessores que mais trabalha no Palácio do Planalto não aparece e tem a função de ser o gestor de crises. Ontem, aconselhou medidas de urgência para tentar contornar os graves problemas provocados com a delação de Cláudio Melo Filho, ex-diretor da Odebrecht.

A primeira iniciativa será a produção às pressas de fato novo, um pacote econômico, que facilitará o crédito. Aumentando o consumo, o governo espera que o índice de desemprego caia.

ABRAÇAR OS TUCANOS

A outra iniciativa é política. O presidente Michel Temer insistirá na nomeação de Antonio Imbassahy para a Secretaria de Governo, o que garantirá o apoio, pelo menos temporário, do PSDB.

ANTES DO TEMPO

Outras duas medidas do governo: 1) tentar invalidar as denúncias de Cláudio Melo Filho, por terem sido vazadas antecipadamente. Isso já ocorreu, por decisão do Supremo Tribunal Federal, com Léo Pinheiro, da OAS; 2) pesquisar a ficha de Melo Filho e caracterizá-lo como chantagista.

Missões difíceis, não impossíveis.

PALAVRAS ATUAIS

“A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam”. Trecho do discurso de Ulysses Guimarães a 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição.

DO EXCESSO À ESCASSEZ

O PSDB tinha quatro pré-candidatos à Presidência da República para 2018. Álvaro Dias foi para o PV. José Serra aproximou-se do PMDB. Geraldo Alckmin recebeu convite do PSB, partido de seu vice Márcio França. Aécio Neves, às voltas com denúncias de propina, aguarda.

CONTRA-ATAQUE

As galerias da Assembleia Legislativa vão lotar amanhã à tarde. O deputado Pedro Ruas usará os 30 minutos iniciais da sessão plenária para defender as fundações que estão na linha de tiro para extinção.

INCONFORMADOS

Partidos que ficaram fora do acordo para ocupar a presidência da Câmara de Porto Alegre, nos próximos quatro anos, entrarão na Justiça.

BOCAS FECHADAS

Prefeitos que assumirão e fazem mistério sobre a escolha de secretários lembram frase de Mario Quintana: “A maior conquista do pensamento ocidental foi o emprego das reticências.”

FOTOGRAFIA DA CRISE

A última parcela do salário de outubro dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro será paga hoje. Os valores de novembro só começarão a entrar nas contas bancárias dia 20 deste mês.

ABSURDO

Ribeirópolis é um município do agreste sergipano com 18 mil habitantes, sendo 31 por cento na pobreza. Desde setembro, vive situação de emergência por causa da seca. Mesmo assim, os vereadores aprovaram salário mensal de 30 mil e 380 reais para o prefeito a partir de 2017.

Exemplos como esse se espalham pelo País e não há lei que imponha limite ao banquete com dinheiro dos impostos.

RÁPIDAS

* O PSB apoia o pacotão de Sartori. Só votará contra o projeto que elimina o plebiscito para privatizações.

* O foro privilegiado é manipulação legal que demonstra a existência de duas categorias de brasileiros.

* Caso se confirme o aumento de juros nos Estados Unidos, esta semana, o Brasil terá de suportar a fuga de capitais.

* Persiste uma dúvida nos gabinetes de transição: quem se cansa mais, o chato ou o chateado?

Comentários