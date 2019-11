A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem por homicídio na manhã desta segunda-feira (04). A ação foi realizada pela Decap (Delegacia de Capturas), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) no bairro Bom Fim, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o delegado Arthur Raldi, o crime ocorreu no município de Mallet, no Paraná. “O indivíduo, natural de Chapecó, estava sendo procurado desde 2011 pela Polícia Civil paranaense”, ressaltou o delegado.