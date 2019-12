A produção industrial brasileira cresceu 0,8% em outubro na comparação com setembro, puxada principalmente pelos produtos alimentícios e farmacêuticos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (04) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Trata-se da terceira alta mensal seguida e do melhor resultado para outubro desde 2015, quando houve avanço de 1,5%. Na comparação com outubro do ano passado, a indústria avançou 1%, resultado um pouco mais fraco do que o de setembro (1,1%).

“Esse movimento de três meses seguidos de alta não era visto desde os últimos quatro meses de 2017, o que dá um pouco o tom de aumento no ritmo de produção, de uma mudança do comportamento industrial”, afirmou o gerente da pesquisa, André Macedo.