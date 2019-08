A produção industrial brasileira registrou em junho uma queda de 0,6% na comparação com maio, segundo divulgou nesta quinta (1º) o IBGE. Foi o segundo mês seguido de contração do setor – em maio, a indústria teve queda de 0,1%. Com os resultados, a indústria brasileira operou em um patamar 17,9% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, alcançado em maio de 2011.