Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha Professor titular da Universidade de São Paulo, Mário Carlos Beni é destaque no Fórum promovido pela Rede Pampa

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

O professor titular da Universidade de São Paulo, Mário Carlos Beni Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos palestrantes do Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha, promovido pela Rede Pampa, nesta segunda-feira(16), em Porto Alegre, foi o professor titular da Universidade de São Paulo, Mário Carlos Beni. Ele avalia que o setor está em transformação e já com algumas conquistas.

Entre elas a transformação da Embraer em agência. Em 2018 foi criado um programa de municipalização do turismo, depois de regionalização e isto, segundo ele, é muito bom.

Voltar Todas de Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário