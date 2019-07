Professora nos Estados Unidos é condenada por fazer sexo com um aluno de treze anos em sala de aula

A professora Brittany Zamora foi condenada a 20 anos de prisão por ter feito sexo oral em um aluno de 13 anos, em sala de aula, enquanto um outro estudante, de 11 anos, assistia à cena. O caso, que ganhou grande atenção da imprensa norte-americana, ocorreu no início do ano passado na Las Brisas Academy, uma escola de ensino médio em Goodyear, no Arizona (EUA).

“A senhora Zamora seduziu esses meninos, ganhou a confiança deles e, então, aproveitou-se da pureza deles para satisfazer os seus desejos sexuais. Ela é uma pedófila e não é diferente de um homem”, disse a mãe de uma das vítimas em nota lida no tribunal, segundo a Fox News.

“Sou uma pessoa boa que cometeu um erro. Eu me arrependo profundamente”, afirmou a professora, de 28 anos, antes de ouvir a sentença. Após conhecer a decisão do juiz, Brittany chorou copiosamente no tribunal.

Segundo a acusação, três estudantes escreveram à direção denunciando que Brittany estava paquerando o aluno e que lhe dera o seu número do celular. Logo depois, de acordo com o processo, a professora começou a enviar imagens de cunho sexual ao menor.

“Não era inevitável”, argumentou, segundo o “Daily Star”, Michael Medina, advogado do grupo que processa a escola.

A direção da escola chegou a investigar e concluiu “apenas” que havia “elementos de favoritismo” na sala de aula.

O marido da professora, Daniel Zamora, também de 27 anos, chegou a implorar que os pais do aluno de 13 anos escondessem o caso.

De acordo com o site “AZcentral”, Daniel ligou para o pai do estudante e disse que a esposa “havia cometido um grande erro” e sugeriu que os dois se encontrassem para “acertar tudo”.

O pai do menor se recusou a cooperar e desligou o telefone. Pouco depois, a polícia de Goodyear foi acionada.

Policiais encontraram várias mensagens trocadas por Brittany e o menor. Em uma delas, o aluno dizia que deseja fazer sexo novamente com a professora (uma das relações se deu em sala de aula, segundo investigadores).

“Eu sei, querido! Eu quero você todos os dias, sem limite de tempo”, respondeu a professora.

Ela também escreveu: “Se eu pudesse largar o meu emprego para fazer sexo direto com você, eu faria”.

Um segundo estudante afirmou ter visto Brittany fazendo sexo com o aluno de 13 anos e ter recebido mensagens dela com fotos em que a professora aparece nua.

Daniel e Britanny estão juntos desde que tinham 16 anos.

