Proteção contra hackers

O governo vai reforçar o sistema de segurança da Presidência, ministérios, agências reguladoras e estatais contra os ataques virtuais. O modelo de proteção a ser adotado é do Supremo Tribunal Federal, que frustrou até agora centenas de tentativas de invasões. As principais têm sido para capturar informações sigilosas da Operação Lava-Jato. Os piratas virtuais invadiram na semana passada o site do PMDB e do Sindifisco e deixaram mensagens ameaçadoras, segundo as quais novos ataques serão feitos a sítios eletrônicos oficiais.

Quem cedo madruga

Força-tarefa do Supremo Tribunal Federal começou cedo a trabalhar no primeiro dia útil do ano. Está instalada no terceiro andar sob o comando do ministro Teori Zavascki.

Costas quentes

Advogado Henrique Ávila foi nomeado pelo presidente Michel Temer conselheiro do CNJ. Foi indicação do Senado, mas contou com padrinhos fortes, além da bancada do PP.

Notícia boa

Resultado da balança comercial, que apresentou a melhor série histórica desde 1989, animou o pessoal que lida com exportações.

Tubo de ensaio

Os números são parciais, mas é possível ter uma ideia de quanto foi surrupiado nas administrações municipais. Somente no ano passado, foram desviados R$ 941 milhões. Os números apurados pela CGU indicam que os principais alvos das 252 operações, entre 2003 e 2016, foram educação e saúde. Neste período, foram desviados R$ 4,2 bilhões.

Previsão do tempo

O deputado Augusto Carvalho (SD-DF) prevê “muitas trovoadas” para este ano. As reformas da Previdência e Tributária seriam os grandes desafios para o Congresso.

Correndo por fora

Deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) deve lançar candidatura avulsa à vice-presidência da Câmara. Ele já foi primeiro secretário e hoje é presidente da CCJ, graças ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Al mare

O conhecido jornalista Carlos Henrique Vasconcelos, o Peninha, trocou Brasília por Angra dos Reis. É o novo secretário de Turismo e estreou com a organização da tradicional festa dos barcos.

Fatura

Afilha do senador Ronaldo Caiado (Dem-GO), Anna Vitória Gomes Caiado, assumiu a Procuradoria-Geral de Goiânia. Íris Rezende (PMDB) começa a pagar o apoio que recebeu.

Trapalhadas no Buriti

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB) tem cada vez mais adversários, todos de olho em 2018.

Monstro gigante

A briga entre o Primeiro Comando da Capital e a Família do Norte, no presídio de Manaus, é o retrato da falência do sistema penitenciário, que mantém encarcerados cerca de 620 mil pessoas. A carnificina do Primeiro Comando da Capital tem por finalidade dominar o tráfico de drogas no Brasil. O PCC já se tornou um empreendimento internacional do crime.

Problema secular

A gravidade nas prisões brasileiras foi antecipada em 2009, no relatório de 620 páginas de uma CPI da Câmara. Concluiu-se que o sistema penitenciário reproduz uma prática que vem desde 1769, quando foi construída a Casa de Detenção – a primeira prisão do Brasil. E assim como na época da família Real, detentos primários e reincidentes ficam juntos.

Novamente

O filho do governador mineiro Fernando Pimentel, resgatado pelo pai por um helicóptero do governo estadual no reveillon, é o mesmo que protagonizou uma confusão no jogo do Brasil, no Mineirão, no ano passado.

Ponto Final

A Marinha tem feito milagres. Mantém boiando um porta aviões que já deveria ter afundado, mas afundou um submarino parado no cais da Praça XV, no Rio.

