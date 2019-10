Escolas, bancos, lojas e administrações públicas foram fechadas nesta sexta (18) no Líbano. O país está paralisado, e a maioria das principais avenidas foram interceptadas por grupos de manifestantes, que exigiam em uníssono a renúncia do governo do sunita Saad Hariri, do presidente cristão Michel Aoun e do presidente do Parlamento, o xiita Nabih Berri.