Protótipo de relógios de rua de Porto Alegre deve ser instalado em novembro  

A empresa Brasil Outdoor foi habilitada pela Prefeitura de Porto Alegre para fazer a instalação do protótipo dos novos relógios de rua de Porto Alegre. Este primeiro modelo será colocado no Paço Municipal em novembro. O documento aprovado foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (DOPA) nesta terça-feira (17), permitindo que a empresa que integra a norte-americana Clear Channel inicie a instalação.

Após a instalação do protótipo e a aprovação do material, a empresa estará liberada para colocar 168 relógios eletrônicos digitais na capital. A previsão é de que a instalação comece até dezembro. A empresa responsável pelo projeto administra o mobiliário urbano de algumas das mais importantes cidades no mundo, como Londres, Paris, Roma, Milão, Madri e Washington. No Brasil, atua no Rio de Janeiro e em Curitiba.

Os relógios mostrarão hora e temperatura, terão câmeras de segurança, medidores de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão e wi-fi gratuito. A distribuição nos pontos da cidade deve respeitar os locais que possuem licenciamento ambiental.

