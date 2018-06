Quatro dias de Festa Junina no Parque Mini Mundo em Gramado

A partir desta quinta-feira (21) até domingo (24), o Parque Mini Mundo, em Gramado, na Serra Gaúcha, promoverá a festa mais querida dos turistas, o Arraial do Mini Mundo, quando todos serão convidados para dançar com os personagens do parque, ganhar brindes na pescaria (para as crianças), além de saborear ​quitutes típicos, como pinhão, pipoca, ​quentão, ​rapadura e cocada.

O Limpador de Chaminés, Bruxa Ju, Princesa Rafa e Ursinhos Gui e Ana irão caprichar nos passos para puxar o forró em grande estilo. O objetivo é integrar as pessoas na diversão. Além da experiência da festa, no universo mágico das miniaturas em escala 1:24 os visitantes também poderão ver cenas de festa junina entre os mini-habitantes.

O clima gostoso ​já começa na bilheteria, quando será entregue junto com o ingresso um ​mimo alusivo à data. Na praça principal (onde ficam o Café Mini Mundo, o Coreto, o Poço dos Desejos e a Loja de Souvenir) os visitantes verão um cenário decorado com bandeirinhas coloridas e ​colaboradores trajados como caipiras. E é claro que a música não poderia ser outra: um forró muito animado.

No Mini Mundo, as obras grandiosas de várias partes do mundo são reproduzidas na escala de 1:24 por uma equipe ​própria. O parque tem como missão mostrar a beleza das obras vista de cima, além de expressar ​uma permanente ​harmonia entre os povos​. Ele fica localizado na rua Horácio Cardoso, 291, em Gramado. Informações pelo telefone (54) 3286.1334. O parque funciona diariamente, inclusive em finais de semana e feriados, das 9h às 17h.

