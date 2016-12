Um avião de pequeno porte caiu em uma área florestal em Manaus (AM), na manhã desta quarta-feira (07). Quatro pessoas morreram no acidente, entre elas uma criança, segundo o Corpo de Bombeiros. A aeronave explodiu após a queda.

Um homem foi retirado dos destroços com vida. Ele foi levado para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto com queimaduras. As causas do acidente serão investigadas.

