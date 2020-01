Um menino de 8 anos morreu depois que o portão de uma casa caiu sobre ele, na quinta-feira (09), em Quintão, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da Polícia Civil, o portão, que é de correr, saiu do trilho e atingiu a criança quando ela tentava abri-lo. Os pais da vítima são policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar de Lajeado, no Vale do Taquari.

O menino, identificado como Leonardo Conte Bidinoto, sofreu um traumatismo craniano. Ele foi levado ao posto de saúde, mas não resistiu.