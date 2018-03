Quem nunca ouviu falar da Broadway? Ou da Champs-Elysèe? Ruas como essas ficaram famosas por concentrarem muitas opções de lazer, cultura e entretenimento. Conheça 13 ruas ao redor do mundo para visitar ao menos uma vez na vida

Quem nunca ouviu falar da Broadway ? Ou da Champs-Elysèe ? Ruas como essas ficaram famosas por concentrarem muito mais opções de lazer, cultura e entretenimento do que suas vizinhas – em geral, um dia não é o suficiente para conhecê-las. Algumas delas estão cheias de lojas, outras, de restaurantes, e algumas ficam famosas pela sua história ou suas belas paisagens.

Listamos abaixo as 13 ruas ao redor do mundo para visitar ao menos uma vez na vida – mas quem sabe você não acaba visitando muito mais? Confira:

Avenida Paulista – São Paulo, Brasil

Com quase 130 anos de idade, a via é um importante centro comercial do Estado e, hoje, concentra inúmeras opções de cultura e entretenimento dentre museus, restaurantes, centros culturais, shoppings, cinemas e muito mais! Por lá, você encontra, por exemplo, o museu mais famoso da cidade, com o acervo mais importante do Hemisfério Sul: o MASP.

Champs-Elysèe – Paris, França

A avenida faz parte do imaginário romântico da cidade e é orgulho do povo parisiense. Elegante em cada detalhe, a via se estende do famoso Arco do Triunfo até a Praça da Concórdia, ao longo de 1,9 km e 71 metros de largura recheados de muitos cafés, cinemas e lojas luxuosíssimas. É considerada uma das ruas mais caras de toda a Europa.

Broadway – Nova York, EUA

O trecho da via, localizado no bairro de Manhattan, datado do século 18, é mundialmente conhecido como o centro da indústria teatral americana e é dali que saem as mais famosas peças do mundo. Fantasma da Ópera, Família Addams e Rei Leão são apenas alguns dos espetáculos premiados que fizeram sucesso ali e ganharam novas representações no mundo inteiro.

La Rambla – Barcelona, Espanha

Ao longo de pouco mais de 1 km, a larga via liga a famosa Praça Catalunha até o Porto Velho, na praia Barceloneta. A rua fica lotada de pessoas tanto de dia quanto à noite e de madrugada. Cheia de lojas, mercados e atividades culturais, La Rambla se torna um passeio diferente a cada visita.

Hollywood Boulevard – Los Angeles, EUA

Quem nunca ouviu falar da famosa Calçada da Fama? São mais de 2500 nomes homenageados com uma estrela no chão. A primeira estrela foi colocada ali em 1960, em homenagem ao diretor Stanley Kramer.

Khao San Road – Bangkok, Tailândia

Nem só destinos caros e luxuosos figuram entre as ruas mais famosas do Mundo. A Khao San Road é conhecida por ser o paraíso dos mochileiros. Ali você vai encontrar acomodação barata, lojas peculiares, comida típica e nem tão típica assim, lembrancinhas para a família, música, bares e a chance de fazer amigos mochileiros.

Via Dolorosa – Jerusalém, Israel

Se você é mais do tipo que curte fazer um turismo religioso, não pode deixar de andar na rua onde Jesus carregou a cruz, na parte velha de Jerusalém. Mas mesmo se você não é o mais cristão dos brasileiros, vale a pena conhecer a Via Dolorosa, cheia de marcos históricos importantes.

The Royal Mile – Edimburgo, Escócia

The Royal Mile é, na verdade, um conjunto de ruas. Em uma ponta, o Castelo de Edimburgo, na outra, o Palácio de Holyrood. Entre esses dois dos mais importantes edifícios históricos do país, a rua guarda – além de muita história – restaurantes dos mais variados tipos, lojas famosas e festivais esperados o ano inteiro. Está entre os destinos turísticos favoritos de Edimburgo e do país.

Chandni Chowk – Nova Deli, Índia

A Chandni Chowk é uma rua que guarda um dos centros comerciais mais antigos e movimentados do país – dizem que você pode comprar qualquer coisa lá.

Via Monte Napoleone – Milão, Itália

A Via Monte Napoleone é a rua que melhor explica o título que a cidade italiana carrega. Muito elegante e cheia de gente estilosíssima, é ali que você vai encontrar as melhores lojas de roupas e joias

Carnaby Street – Londres, Inglaterra

Londres é cheia de ruas icônicas, e não é fácil eleger uma delas. Mas Carnaby é uma boa amostra de tudo que a cidade tem a oferecer. Ali, bandas como The Who e The Rolling Stones compraram roupas para se vestir. A rua está carregada de lojas, restaurantes e os famosos pubs.

Pacific Coast Highway – Califórnia, EUA

Já deu de lojas, pessoas e restaurantes? Que tal umas belas paisagens? A estrada que liga o norte e o sul da Califórnia é considera uma das mais bonitas do mundo. Dirigir por ali é, certamente, uma experiência excepcional. A Pacific Coast Highway foi inaugurada na década de 1930 e garante 900 km de belas paisagens sobre o mar.

The Dark Hedges – Ballymoney, Irlanda do Norte

Outra rua famosa para quem quer mesmo umas boas fotos e uma experiência menos cultural – talvez mais natural – é The Dark Hedges, na Irlanda do Norte . A via ficou famosa por conta de Game of Thrones e é cercada de maravilhosas árvores, que nos fazem sentir dentro de um conto de fadas. Devido ao alto turismo, tem-se discutido proibir a passagem de carros no local.

