Quinzê se apresenta no Paraphernalia Bar, em Porto Alegre

Marcando a nova temporada de shows do Paraphernalia Bar, o quarteto instrumental Quinzê é a atração musical no próximo dia 24.

Com menos de um ano de estrada e construindo uma rica trajetória dentro da cena musical de Porto Alegre, a Quinzê promete um show repleto de influências do jazz e da música popular brasileira, com releituras de grandes artistas nacionais e internacionais e algumas canções autorais. O show está marcado para às 22h e os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local por R$ 15.

Com um repertório influenciado por canções de grandes nomes da música, como Tom Jobim, Milton Nascimento, Miles Davis, Herbie Hancock, João Bosco, César Camargo Mariano, Zimbo Trio, entre outros, o quarteto ainda inclui na apresentação algumas de suas mais recentes composições. Nesta noite, além dos clássicos, destacam-se também as canções “Bode na Sala”, “Ba-Lues Balada”, “Vendaval”, “Breu”, e a mais recente, ainda sem título e que eles contam com as sugestões do público para ajudar na escolha no nome, todas de autoria própria.

Em sua primeira apresentação na casa, que desde o início do ano vêm apresentando uma agenda repleta de novos nomes da cena musical, o quarteto garante uma noite especial e cheia de sonoridades que vão envolver o público do início ao fim.

Os ingressos podem ser adquiridos no local e também com desconto enviando o nome para a lista amiga do evento no facebook (https://www.facebook.com/events/2113952605485744/). Aniversariantes contam com promoções especiais. Reservas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 984127255.

Deixe seu comentário: