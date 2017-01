Rainha da Suécia garante conviver com fantasmas em castelo

A rainha Silvia, da Suécia, revelou que convive com fantasmas na residência oficial da família real, em declarações feitas em um documentário.

“Há fantasmas, há muitos fantasmas aqui”, disse a mulher do rei Carl Gustav XVI e filha de uma brasileira, em fragmento de “O Castelo de Drottningholm” que foi veiculado no site do canal SVT. A rainha, de 73 anos, não só conta histórias ligadas a aparições, como admite que notou a presença de espíritos na residência onde vive.

“Eu mesma já os senti, mas são amistosos”, ressalta. Silvia, no entanto, não é a única integrante da família real que fala de fantasmas no castelo. A princesa Cristina, irmã de Carl Gustav XVI, vai mais longe e garante ter visto uma figura assustadora, toda vestida de branco, no local.

“Há muita energia nesta casa. Seria estranho se não tivessem tomado forma de ruídos ou aparições”, garante a cunhada da rainha. O castelo de Drottningholm foi construído no século XVII e figura na lista de bens do Patrimônio da Humanidade da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura.

A casa tem status de residência real desde 1981 e está localizada em Ekerö, a oeste de Estocolmo.

