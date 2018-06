A rainha Elizabeth participou de uma parada militar em homenagem pelo seu aniversário

A rainha Elizabeth II participou na manhã deste sábado (09), em Londres, da “Trooping the Colour” – a tradicional parada militar que é a comemoração oficial do aniversário dos monarcas britânicos. Elizabeth, que completou 92 anos em 21 de abril, desfilou sozinha em uma carruagem aberta. A tradicional parada costuma acontecer no 2º sábado de junho, em uma época do ano de clima agradável.

O príncipe Harry e a mulher, Meghan, também participaram do desfile. O casal foi saudado pela multidão nesta aparição que ocorre três semanas depois de se casarem em Windsor. As esposas do príncipe Charles, Camilla, e do príncipe William, Kate Middleton, também chegaram em carruagem. O marido da rainha, o príncipe Philip, que se aposentou das funções públicas, não esteve presente.

A rainha é a chefe das forças armadas britânicas e, tradicionalmente, conduziria o exército à guerra. O desfile, que começou a ocorrer em 1748, permite ao monarca observar e aprovar as tropas. Quando jovem, Elizabeth costumava cavalgar durante a cerimônia. Depois do desfile militar, haverá um espetáculo aéreo. A família deve se reunir na varanda do palácio de Buckingham para presenciarem as manobras aéreas dos aviões militares e acenarem à multidão.

Aniversário

Um tradicional show no Royal Albert Hall de Londres marcou o aniversário da rainha Elizabeth II. Vários membros da família real, como o príncipe Charles, compareceram ao evento, que aconteceu às vésperas do nascimento do terceiro filho do príncipe William e de Kate Middleton, Louis Arthur Charles.

Rainha Elizabeth

Elizabeth Alexandra Mary – apelidada de “Lilibeth” por sua família – era a terceira na linha de sucessão ao trono, atrás de seu tio Edward, príncipe de Gales, e seu pai Albert, duque de York. Nasceu em abril de 1926 e foi criada por tutoras.

Mudou-se para o palácio de Buckingham em 1937, quando seu pai foi coroado, depois que seu tio Edward VIII abdicou ao trono para se casar com a divorciada americana Wallis Simpson. No fim da Segunda Guerra Mundial, aos 18 anos, se integrou às Forças Armadas como motorista.

Em novembro de 1947 casou com seu primo em terceiro grau, o comandante naval Philip Mountbatten, que renunciou aos seus títulos de príncipe da Grécia e da Dinamarca para se casar. Seu primeiro filho, o príncipe Charles, nasceu em 1948. Foi seguido pela princesa Anne, em 1950, pelo príncipe Andrew em 1960 e pelo príncipe Edward em 1964. Elizabeth II se tornou rainha com apenas 25 anos, após a morte repentina de seu pai, o rei George VI, em 1952.

Cirurgia

A rainha Elizabeth passou por uma cirurgia de catarata em maio. A informação foi divulgada inicialmente pela agência Press Association e confirmada por um porta-voz do Palácio de Buckingham à agência Reuters. A data da cirurgia não foi divulgada. “Posso confirmar que a Rainha passou com sucesso por um procedimento rápido e planejado para tratar uma catarata no mês passado”, disse o porta-voz.

Deixe seu comentário: