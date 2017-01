Raio atinge uma sorveteria em que estava Gabriel O Pensador, em Minas Gerais

Gabriel O Pensador passou por um grande susto. O cantor estava em uma sorveteria, em Três Corações, Minas Gerais, quando o local foi atingido por um raio. De acordo com Gabriel O Pensador, o raio caiu em cima de algumas telhas, que se desprenderam e atingiram o carro do cantor que estava estacionado do lado de fora da sorveteria. Ninguém se feriu.

“Eu estava na sorveteria e o raio caiu em cima da sorveteria. Então eu posso dizer que o raio caiu bem onde a gente estava e graças a Deus não machucou ninguém. Mas uma das telhas caiu no carro… Essa foi a chuva de verão aqui de Três Corações”, disse o cantor em vídeo divulgado no Facebook.



