Raul Gil está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde quinta-feira (5) por conta de uma arritmia cardíaca. Segundo Raulzinho, diretor do programa e filho do apresentador do SBT, Raul “não passou mal”, como reportado por outros veículos de mídia, e precisou ser internado no hospital apenas por precaução, após ser submetido a exames de rotina.

Ainda segundo o filho de Raul Gil, a previsão de alta do apresentador será neste sábado (7).

