Real Madrid prepara oferta de 560 milhões de reais mais James Rodríguez ou Bale por Neymar

Neymar, mais uma vez nesta semana, estampa as manchetes dos principais jornais esportivos de Barcelona nesta quinta-feira. O “Mundo Deportivo” destaca uma suposta oferta grandiosa do Real Madrid pelo brasileiro: € 130 milhões (R$ 561,33 milhões), além de envolver James Rodríguez ou Bale na negociação. Além disso, ofereceria um salário anual de € 30 milhões (R$ 129,5 milhões) ao brasileiro, que ainda assim teria a prioridade de fechar com o Barcelona.

O também catalão “Sport” também tem o craque brasileiro em sua manchete desta quinta-feira, mas por outras razões. Com o título de rebelião, o diário de Barcelona destaca que Neymar não quer voltar a Paris – inclusive, em maio ele teria comunicado ao PSG seu desejo de ser negociado nesta janela de transferências.

Mais cedo, o jornal francês “Le Parisien” noticiou que o PSG pediu €300 milhões (R$ 1,3 bilhão) para liberar o craque brasileiro. Há dois anos, Neymar fez o caminho inverso por aproximadamente €222 (R$ 819 milhões na cotação da época).

O valor astronômico pedido pelo Paris Saint Germain vem logo depois das declarações do presidente Nasser Al Khelaifi, que disse que queria jogadores comprometidos com o projeto do clube e que não haveria mais espaço para celebridades. A entrevista publicada pela revista “France Football” reacendeu os boatos de que o jogador estaria de saída da equipe e colocaram o Barcelona como provável destino do craque brasileiro.

Na sequência, o GloboEsporte.com apurou que o retorno de Neymar ao Barcelona realmente está encaminhado. O formato da negociação não estava definido, mas a equipe pretendia pagar R$ 444 milhões e ceder Umtiti, Dembélé e Rakitic para garantir o retorno do brasileiro à Catalunha.

Nesta terça-feira, o jornal “El Mundo” trouxe a informação de que Messi teria pedido o retorno de Neymar diretamente para o presidente Josep Maria Bartolomeu, que estuda uma forma de viabilizar o negócio. Somados, o trio catalão oferecido pelo Barça mais a compensação financeira passam de R$ 1,2 bilhão.

Além de Neymar, o francês Antoine Griezmann também está no radar do Barcelona. O jogador já anunciou que está de saída do Atlético de Madrid, e o clube da Catalunha seria o provável destino, porém a contratação enfrenta certa resistência de Messi e do resto do elenco da equipe espanhola. O Barcelona estuda envolver Griezmann no negócio com o Paris Saint Germain.

Em dois anos de Paris Saint Germain, Neymar tem 58 jogos, com 51 gols e 29 assistências. Em sua primeira passagem pelo Barcelona, Neymar atuou em 186 partidas, marcando 105 gols e dando 76 passes.

Deixe seu comentário: