Recorde: mergulhadores retiram 1,5 tonelada de lixo do mar na Flórida

No último dia 15, ocorreu o evento anual, realizado pela empresa Dixie Divers, que reúne mergulhadores de todo o mundo – incluindo o Brasil. O evento desse ano celebrou a 15ª edição da limpeza em Deerfield, e durou cerca de duas horas.

Nesta edição, 633 mergulhadores participaram em uma praia da Flórida, nos EUA, para limpar as águas próximas ao píer da praia de Deerfield. O evento tornou-se o maior grupo a conduzir uma limpeza subaquática no mundo foram reconhecidos pelo Guinness.

A limpeza retirou do mar mais de 9 mil peças de lixo marítimo, num total de mais de quase 1,5 toneladas de resíduos em geral, e quase 30 quilos de restos de redes de pesca. Todo o lixo será reciclado pela cidade, que já garantiu que qualquer eventual disposição dos resíduos será feita de forma ecologicamente correta. O local onde a limpeza aconteceu possui uma abundante vida marinha, constantemente ameaçada pela presença de todo esse lixo, em especial detritos de pesca e peças plásticas.

Deixe seu comentário: