Recuperado de uma lesão sofrida há três meses, o volante Arthur pode retornar ao Grêmio neste domingo

Após o empate de 0 a 0 contra o Defensor em Montevidéu (Uruguai) pela Copa Libertadores da América, com direito a folga no dia seguinte, na tarde dessa quinta-feira o Grêmio voltou as suas atenções para o Campeonato Gaúcho, onde ocupa apenas a décima (antepenúltima) posição na tabela e precisa melhorar o desempenho nas próximas três rodadas para espantar de vez o risco de um inédito rebaixamento regional.

O próximo compromisso terá como adversário o Juventude (oitavo colocado). A partida está marcada para as 17h deste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Uma vitória tricolor poderá colocar o Mosqueteiro na zona de classificação e, para isso, o técnico Renato Portaluppi deve escalar uma equipe com força máxima.

Todos os atletas estiveram à disposição para a atividade no gramado do centro de treinamentos Luiz Carvalho, na Arena. A exceção foi o atacante Luan, que havia permanecido no Uruguai para receber o prêmio de “Rei da América”, concedido pelo jornal “El País”, com base em votação por jornalistas da imprensa esportiva. Ele já estava de volta a Porto Alegre, mas realizou apenas uma atividade física na academia do clube.

Arthur

Quem marcou presença na atividade foi o meia Matheus Henrique, um dos goleadores do Grêmio no Gauchão e um dos destaques do início da temporada no Grupo de Transição que iniciou a competição.

Outra possível presença no jogo é a do volante Arthur, que se recupera de lesão sofrida no primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América contra o Lanus (Argentina), no final de novembro. Nessa quinta-feira, ele treinou normalmente e conversou com Renato após o final da sessão preparatória. A delegação rumará para Caxias do Sul na tarde de sábado, véspera da partida na Serra gaúcha.

