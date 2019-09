Recuperados, Léo Moura e Maicon participam de coletivo e se credenciam para retornar contra o Avaí

*Valéria Possamai

Após a goleada pelo Campeonato Brasileiro, sobre o Santos, o Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira. A volta aos trabalhos esteve marcada por uma atividade coletiva para os reservas e, que trouxe boas notícias para o técnico Renato Portaluppi. Maicon e Léo Moura participaram normalmente mostrando estarem recuperados. Os jogadores podem estar em campo contra o Avaí.

Os atletas que atuaram na Vila Belmiro ficaram apenas na academia. Everton, Luan e Matheus Henrique participaram de uma atividade com bola em campo reduzido.

Ainda em recuperação, Felipe Vizeu e o zagueiro Pedro Geromel realizaram apenas corridas ao redor do gramado.

O trabalho mais forte foi dedicado aos reservas que enfrentaram o time sub-20 com alguns jovens do Grupo de Transição. Na atividade coletiva, o time reserva venceu por 4 a 0. André foi o artilheiro com três gols, Luciano também deixou o seu.

A notícia positiva ficou por conta da participação de Maicon e Léo Moura, ambos vindos de processo de recuperação. O lateral-direito não atua desde o dia 17 de agosto, na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, quando teve uma distensão de grau 2 na coxa direita. Já o volante, vinha sofrendo de dores na panturrilha. Seu último jogo foi contra o Palmeiras, nas quartas de final da Copa Libertadores, no dia 27 de agosto.

O tricolor segue a preparação na tarde desta terça-feira. O próximo compromisso é na quinta-feira, contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.

Jean Pyerre é desfalque

Mesmo com dois retornos, o Grêmio conta com uma baixa importante. Jean Pyerre sofreu um problema muscular na coxa e será desfalque por pelo menos um mês, o que o deixa de fora dos jogos contra o Flamengo, pelas semifinais da Copa Libertadores.

