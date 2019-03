Rede de Artistas de Teatro será lançada na Capital

*Por Bárbara Assmann

Uma rede de atores será lançada em Porto Alegre na próxima semana: a “Move – Rede de Artistas de Teatro”. A ideia principal é promover a arte na Capital gaúcha. A Move pretende articular ações em conjunto e estimular o desenvolvimento cênico e de convívio, buscando ampliar redes de contato e promover estratégias de aproximação com o público. A iniciativa reunirá profissionais, grupos, companhias, coletivos, técnicos, figurinistas, cenógrafos e agentes culturais teatrais.

A cerimônia de lançamento será na próxima segunda-feira (1°), no Centro Municipal de Cultura Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues, às 18h30. No dia, ainda será lançado o Guia Move, um catálogo com os eventos teatrais que estarão ocorrendo de abril a junho na cidade. Também será apresentado, às 19h30, a cena “A Arte Que Nos Move”, dirigida por Patrícia Fagundes. A entrada é gratuita.

