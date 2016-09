Reforma da Previdência não deve ser enviada ao Congresso neste mês, diz ministro

O ministro da Secretaria do Governo, Geddel Vieira Lima, disse na noite nesta terça-feira (27) que é “pouco provável” que o Planalto envie ao Congresso até o fim deste mês uma proposta de reforma da Previdência.

Ele deu a declaração depois de deixar jantar com ministros, líderes partidários e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, com o presidente Michel Temer, no Palácio da Alvorada.

A intenção inicial do governo era de enviar a proposta ainda neste mês, antes das eleições municipais, conforme chegou a anunciar o próprio Geddel Vieira Lima.

Segundo o ministro, o governo ainda vai fazer novas reuniões com centrais sindicais e representantes do empresariado, o que deve acontecer na próxima semana, para fechar o texto.

No entanto, Geddel disse que uma nova versão da proposta, sobre a qual não quis dar detalhes, será entregue a Michel Temer pela equipe econômica já na próxima quinta-feira (29).

Segundo o ministro, Temer pediu para “ajustes” no texto inicial antes que seja fechada a redação da reforma.

“Nós fomos atropelados por alguns eventos, inclusive as eleições municipais, que não permitiram que nós debatêssemos com centrais sindicais, núcleos empresariais e lideranças na Câmara e no Senado. O presidente acha que isso é fundamental para que depois não nos acusem de autoritarismo, de enfiar uma reforma goela aé baixo do Congresso Nacional”, afirmou Geddel.

O deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), que também participou do jantar, disse que a hipótese de o governo enviar a reforma até o fim do mês está “sepultada”. (Gustavo Garcia/AG)

Comentários