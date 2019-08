O governo chavista na Venezuela busca mudanças no diálogo com a oposição para retornar à mesa de conversas, disse nesta quinta-feira (15) o chanceler venezuelano Jorge Arreaza. As negociações foram congeladas por Nicolás Maduro por causa das sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos no início do mês. Arreaza confirmou que se reunirá em Caracas com delegados do governo da Noruega.

