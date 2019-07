O governo do Estado relançará o edital de concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. O conteúdo completo será publicado no Diário Oficial nos próximos dias. A partir disso, as empresas interessadas terão 45 dias para apresentarem as propostas. A processo ocorre por meio das secretarias de Governança e Gestão Estratégica, de Infraestrutura e Meio Ambiente e de Parcerias.

