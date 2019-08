O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou nesta quarta-feira (28) para que militares sejam julgados pelo atentado a bomba no Riocentro, em 1981. Ele votou no julgamento de recurso em que o Ministério Público Federal (MPF) tenta reabrir o processo criminal do caso. A análise do recurso foi suspensa por um pedido de vista.