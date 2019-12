Grêmio Renato Portaluppi recebe oferta e indica resposta sobre a renovação após curso na CBF

12 de dezembro de 2019

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A próxima semana será decisiva sobre a definição da renovação de Renato Portaluppi. O técnico já tem em mãos a proposta oferecida pelo Grêmio e já indicou que a resposta deve ocorrer após a realização do curso de treinadores para obter a Licença Pro da CBF.

Em entrevista durante o programa Cadeira Cativa, da Ulbra TV, o presidente Romildo Bolzan Jr., manteve o otimismo pela permanência do treinador por mais uma temporada: “A minha percepção da situação do Renato é que ele deseja permanecer no Grêmio. Claro, que tem que vir acompanhado de um ajuste salarial, da carreira, do seu atendimento. Tudo isso faz parte. Posso dizer que o desejo de permanência do Renato é de ficar no Grêmio.”

Além da idolatria entre os torcedores, Bolzan destacou o ambiente de trabalho com um dos artifícios para manter Renato: “A torcida e o clube respeitam ele. Todo esse ambiente aconchega ele. Deixa a pessoa mais a vontade para trabalhar. Acho que ele não consegue um ambiente de trabalho assim em qualquer outro clube.”

As aulas do curso na CBF vão até o próximo dia 18 de dezembro, e então, Renato Portaluppi definirá seu futuro para 2020.

Marjana Vargas

