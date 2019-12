Executivo do Grêmio indica que renovação com Renato Portaluppi está próxima

Depois de encerrar os compromissos de jogos na temporada 2019, o Grêmio foca as atenções para o planejamento de 2020. E, uma das metas da direção é manter o técnico Renato Portaluppi. Tanto dirigentes, como o próprio técnico, já demonstraram que renovação não deve enfrentar barreiras e a expectativa é que o acerto possa ocorrer nos próximos dias.

Em entrevista após a derrota do time em Goiás, o executivo de futebol Klauss Câmara novamente mostrou otimismo pela permanência do treinador e afirmou que o acerto pode ocorrer na próxima semana: “A negociação está em curso, tem sido conversado entre diretoria e representante. Acreditamos que na próxima semana a gente consiga finalizar tudo.”

Em entrevista recente à Rádio Grenal, o presidente Romildo Bolzan Jr., também destacou que as partes não devem ter dificuldades para fechar a permanência de Renato por mais uma temporada:”Isso significa manter o que está dando certo. As pessoas lembram das derrotas, mas esquecem rapidamente das vitórias. Não vamos ter dificuldades de renovar. Se tiver algum detalhe pra ser resolvido, algum ajuste final, mas não vejo problema para trancar nossa negociação.”

Renato Portaluppi não esteve na casa-mata do tricolor, neste último domingo, assim como o restante do elenco principal, que recebeu férias antecipada. Ainda nesta segunda-feira, o treinador estará na CBF no curso de treinadores.