Grêmio Na Arena, Grêmio recebe o São José pela Recopa Gaúcha

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com desfalques, reservas ganham oportunidades no time titular Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com desfalques reservas ganham oportunidades no time titular. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (8), às 19h30min, o Grêmio recebe o São José na Arena, em Porto Alegre, para a decisão da Recopa Gaúcha. O duelo coloca frente a frente os campeões do Campeonato Gaúcho e da Copa FGF de 2024, em busca do título simbólico que abre oficialmente o segundo semestre do futebol estadual.

A partida marca também a retomada de Mano Menezes após a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Grêmio entrará em campo com mudanças em relação ao último compromisso oficial — o empate por 1 a 1 contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

No setor defensivo, quem está fora é Marllon. O zagueiro não poderá atuar no domingo (13), contra o Cruzeiro, às 20h30, no Mineirão, pela Série A, já que pertence ao clube mineiro e está apenas emprestado. Assim, Mano deve utilizar Lucas Esteves como titular já na Recopa, visando dar ritmo de jogo.

No meio-campo, a estreia de Alex Santana está encaminhada. Com Dodi suspenso e Cuéllar ainda em processo de recondicionamento físico, o novo reforço deve formar dupla com Villasanti diante do São José.

O setor ofensivo sofre com os maiores desfalques. Cristian Olivera está fora após sofrer queimaduras em um acidente doméstico, enquanto Braithwaite apresenta desconforto no tornozelo. Com isso, o belga Amuzu e o uruguaio Arezo devem ganhar oportunidade entre os titulares.

A provável escalação de Mano para esta decisão: Tiago Volpi (GOL); Gustavo Martins (LD), Wagner Leonardo (ZAG), Kannemann (ZAG) e Lucas Esteves (LE); Villasanti (VOL) e Alex Santana (VOL); Alysson (PD), Cristaldo (MEI) e Amuzu (PE); Arezo (ATA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/na-arena-gremio-recebe-o-sao-jose-pela-recopa-gaucha/

Na Arena, Grêmio recebe o São José pela Recopa Gaúcha

2025-07-08