Polícia espanhola investiga o caso do falecimento de Diogo Jota (foto) e André Foto: Divulgação/Redes Sociais Polícia espanhola investiga o caso do falecimento de Diogo Jota e André. (Foto: Divulgação/Redes Sociais) Foto: Divulgação/Redes Sociais

O carro do jogador de futebol português Diogo Jota provavelmente estava em alta velocidade quando saiu da estrada em acidente na Espanha, informou a polícia espanhola nesta terça-feira (8). O episódio, que matou o atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, além de seu irmão, André Silva, chocou o mundo na semana passada.

“Tudo indica uma possível velocidade excessiva, acima do limite permitido na via”, afirmou a Guarda Civil da Espanha com base em uma investigação ainda em andamento. Entre os fatores analisados há as marcas deixadas na pista por uma das rodas do veículo.

O veículo em que viajavam — uma Lamborghini — saiu da pista, colidiu e pegou fogo logo após uma ultrapassagem. Segundo a polícia espanhola, a investigação aponta que o veículo estava em alta velocidade, possivelmente acima do limite de 120 km/h.

As autoridades suspeitam que o estouro de um pneu tenha causado a perda de controle do automóvel. Além disso, o estado de conservação da rodovia onde ocorreu o acidente também é alvo da investigação. Moradores locais relataram problemas recorrentes na manutenção do trecho e afirmam que outros incidentes semelhantes já aconteceram na região.

Jota e André retornavam de Portugal ao Reino Unido, onde o jogador do Liverpool seguia recomendações médicas após uma cirurgia pulmonar recente. Com o impacto e o incêndio que se alastrou pela vegetação ao redor, os corpos foram carbonizados e identificados apenas por documentos e exames de DNA. Equipes dos bombeiros locais conseguiram controlar as chamas após o acidente.

A morte dos irmãos deixou o futebol europeu em luto. Diogo Jota, que vestiu a camisa da Seleção Portuguesa e teve passagens marcantes por Wolverhampton e Liverpool, era um dos nomes mais respeitados da atual geração. André Silva, embora com trajetória menos destacada, também atuou no futebol profissional em Portugal.

O Liverpool, a Federação Portuguesa e jogadores de diversas partes do mundo prestaram homenagens e mensagens de apoio às famílias. A UEFA também manifestou solidariedade em nota oficial.

