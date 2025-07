Rio Grande do Sul Crianças correm para casa vizinha após ataque em escola em Estação, no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Uma criança morreu e outra ficou ferida; professora também foi atingida ao tentar intervir no ataque Foto: Diego Camargo/Portal Tchê Foto: Diego Camargo/Portal Tchê

Câmeras de segurança de uma casa em frente a escola onde um menino foi morto por um adolescente armado com uma faca, na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, capturaram o momento em que as crianças fogem da escola na manhã desta terça-feira (8).

De acordo com a Brigada Militar, um adolescente de 16 anos, que era conhecido de professores e equipes que trabalhavam na escola, chegou ao local afirmando que iria entregar um currículo. Após entrar, pediu para ir ao banheiro e invadiu uma sala do terceiro ano do ensino fundamental, onde atacou as crianças.

O vídeo mostra momentos após o ataque. Nas imagens é possível ver, ao fundo, crianças correndo para longe do prédio da escola, quando a vizinha percebe a movimentação e abre o portão para algumas crianças entrarem.

Um menino de nove anos morreu e uma menina de oito anos ficou ferida. Além disso, uma professora, de 34 anos, foi atingida ao tentar intervir no ataque. Tanto a docente quanto a criança ferida estão em estado estável.

Em nota, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul afirmou que policiais civis da Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos e apreenderam o adolescente autor do ataque.

Após a apreensão do adolescente, ele foi conduzido até a DP de Getúlio Vargas, onde segue sob custódia da Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar. Segundo a polícia, o menor infrator é morador de Estação e não possui nenhum antecedente policial. De acordo com as autoridades, as motivações do crime ainda devem ser esclarecidas.

2025-07-08