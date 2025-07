Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre retoma obras nas comportas do sistema de proteção contra enchentes

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Até a enchente história de 2024, Porto Alegre contava com 14 comportas no sistema de proteção contra cheias. Foto: Gustavo Garbino/PMPA Até a enchente história de 2024, Porto Alegre contava com 14 comportas no sistema de proteção contra cheias. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA) Foto: Gustavo Garbino/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre retomou nesta terça-feira (8) as obras nas comportas do sistema de proteção contra cheias. Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) trabalharam no fechamento definitivo da passagem número 8, localizada no Cais Navegantes, na área central.

A extinção da comporta 8 se dará por meio da construção de uma estrutura em concreto armado. A primeira etapa da obra inclui a perfuração do solo e a implantação de estacas, que serão preenchidas com armaduras de aço. A previsão é de que a intervenção se estenda por, pelo menos, 45 dias.

“O fechamento da comporta é mais uma das medidas de segurança no combate às cheias. Hoje, estamos melhor do que antes. Trabalhamos com o fechamento definitivo, substituição e reformas. Tivemos avanços importantes, com a recuperação de estruturas de forma emergencial e temos outras obras em andamento como é o caso de diques e casas de bombas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Até a enchente história de 2024, Porto Alegre contava com 14 comportas no sistema de proteção contra cheias. Destas, sete tiveram obras concluídas até o primeiro trimestre deste ano. As passagens 3, 5 e 7 foram fechadas definitivamente, enquanto os portões 1, 2, 4 e 6 foram revisados.

As obras em andamento, resultado de investimento de R$ 11 milhões, preveem o fechamento definitivo de mais quatro comportas (8, 9, 10 e 13), bem como a substituição de três portões (11, 12 e 14). As passagens, em questão, foram reprojetadas para atender às características geográficas da região, onde há influência do rio Jacuí.

O fechamento definitivo de sete passagens reduzirá de 150 para 45 metros a amplitude total das aberturas no muro. O objetivo é reduzir a possibilidade de infiltrações em caso de novas cheias.

Saiba como ficarão as comportas do sistema de proteção contra cheias:

– Comporta 1 (Usina do Gasômetro) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade;

– Comporta 2 (Cais Embarcadero) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade;

– Comporta 3 (avenida Mauá x Padre Tomé) – foi extinta, por meio de construção em concreto armado;

– Comporta 4 (avenida Mauá x Sepúlveda) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade;

– Comporta 5 (avenida Mauá) – foi extinta, por meio de construção em concreto armado;

– Comporta 6 (Catamarã) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade;

– Comporta 7 (avenida Mauá) – foi extinta, por meio de construção em concreto armado;

– Comportas 8, 9 e 10 (avenida Castelo Branco) – estão em obras para fechamento em concreto armado;

– Comporta 11 (avenida São Pedro) – está em obras, será móvel e substituída por estrutura nova;

– Comporta 12 (avenida Cairú) – está em obras, será móvel e substituída por estrutura nova;

– Comporta 13 (avenida Castelo Branco) – está em obras para fechamento em concreto armado;

– Comporta 14 (avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria) – está em obras, será móvel e substituída por estrutura nova.

