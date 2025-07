Grêmio Grêmio vence o São José por 2 a 0 e conquista a Recopa Gaúcha

8 de julho de 2025

O duelo colocou frente a frente os campeões do Campeonato Gaúcho e da Copa FGF de 2024.

Jogando na Arena na noite dessa terça-feira (8), o Grêmio venceu o São José por 2 a 0 e conquistou a Recopa Gaúcha 2025. Alysson e Amuzu marcaram os gols. O duelo colocou frente a frente os campeões do Gauchão e da Copa FGF de 2024, em busca do título simbólico que abre oficialmente o segundo semestre do futebol estadual.

Agora, a equipe comandada por Mano Menezes retoma o foco para a sequência da temporada, após a pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes. Neste domingo (13), o Imortal viaja até Belo Horizonte (MG) para enfrentar o Cruzeiro pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o 11º colocado com 16 pontos conquistados na competição nacional.

O jogo

A diferença técnica entre as duas equipes ficou comprovada desde os primeiros toques na bola. O Grêmio não teve muitas dificuldades para impor o seu ritmo e dominar o adversário. Mesmo com time bem descaracterizado, em razão dos desfalques de Kannemann, Marlon, Villasanti e Braithwaite, o Tricolor abriu o placar aos 15 da etapa inicial. Alysson recebeu um belo lançamento de Dodi, dominou dentro da área e chutou forte para colocar o Imortal na frente do placar.

Não demorou muito para o segundo gol vir. Aos 21, Amuzu ampliou. Em uma bela jogada de Alysson pela direita, o jovem deixou o belga livre para deslocar o goleiro do São José e aumentar a vantagem. Logo na sequência Arezo perdeu uma chance incrível. Amuzu cruzou para o uruguaio furar a bola na cara do gol desperdiçando chance claríssima.

No fim do primeiro tempo, Arezo recebeu novamente dentro da área, mas foi derrubado. A arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Cristaldo bateu forte para grande defesa de Fábio Rampi.

A etapa complementar iniciou com o São José tentando descontar o marcador. Volpi fez uma boa defesa após chute de Venício aos 5.

O Imortal teve uma oportunidade de perigo aos 17, com Arezo. O atacante recebeu um passe de Monsalve e chutou para Fábio espalmar. Com a vantagem no marcador, o Tricolor apenas administrou a sequência da partida e garantiu mais um título para a sala de troféus.

O Grêmio é o maior vencedor da Recopa Gaúcha. Este foi o quinto troféu gremista da Recopa Gaúcha, disputada desde 2014. O Tricolor levantou a taça também em 2019, 2021, 2022 e 2023.

Ficha técnica

– Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Alex Santana, Alysson Edward (André Henrique), Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Pavón); Arezo (Edenilson). Técnico: Mano Menezes.

– Escalação do São José: Fábio Rampi; Daniel, Marcão, Rafael Dumas, Jhonata Varela (Evaristo) e Jadson; Giovane Gómez (Douglas Oliveira), Venício (Estevão), Lailson (Ângelo) e Nonato (Kayan); Renê. Técnico: Sandro Resende.

– Arbitragem: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS), Tiago Augusto Kappes Diel (RS), Michael Stanislau (RS) e Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

