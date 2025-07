Economia Comércio de Porto Alegre registra alta demanda por eletrodomésticos típicos do inverno

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

A estabilidade de preços dos eletrodomésticos usados no inverno está sendo uma marca do período, conforme os lojistas Foto: O Sul A estabilidade de preços dos eletrodomésticos usados no inverno está sendo uma marca do período, conforme os lojistas. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

O comércio de Porto Alegre registra um período de alta demanda por eletrodomésticos típicos do inverno. Uma pesquisa realizada pelo Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio) da Capital sobre aquecedores, ar-condicionados/split, lareiras ecológicas e secadoras de roupas mostra um cenário animador.

O levantamento indica que 47,6% dos lojistas percebem um “movimento alto” na procura por esses itens, acima do revelado no mesmo período de 2024 (35,5%), enquanto o “movimento baixo” foi citado por 17,5%. A estabilidade de preços é uma marca do período, com 66,7% dos lojistas afirmando que os valores se mantiveram para o consumidor.

Curiosamente, a maioria das lojas (69,8%) não está oferecendo descontos ou promoções específicas para essas linhas de produtos.

Um dado relevante que a pesquisa destaca é a crescente importância do baixo consumo de energia na decisão de compra do cliente, com uma média de 6,6 em uma escala de 0 a 10.

Destaques por categoria

– Aquecedores: 56,4% dos lojistas relatam que as vendas se mantiveram estáveis, com o valor médio do aquecedor mais vendido em R$ 277,84.

– Ar-condicionado/Split: 61,1% dos estabelecimentos notaram estabilidade nas vendas, e o valor médio do aparelho mais comercializado alcançou R$ 2.460,83.

– Lareiras ecológicas: para 66,7% dos entrevistados, as vendas deste item diminuíram. O valor médio da lareira ecológica mais vendida é de R$ 1.176,33.

– Secadoras de roupas: a estabilidade marcou as vendas para 61,5% dos lojistas nesse segmento. O valor médio desse item ficou em R$ 991.

“É bastante positivo observar o crescente movimento alto nas vendas de eletrodomésticos de inverno, atingindo quase a metade dos lojistas. Mesmo com a maioria mantendo os preços estáveis, o consumidor demonstra estar buscando conforto e eficiência, com a preocupação do baixo consumo de energia pesando cada vez mais na decisão de compra”, avaliou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

