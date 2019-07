Responsáveis por matar dois policiais em Porto Alegre faziam segurança da boca; outros dois também foram acusados pelo crime

Em uma coletiva de imprensa no Palácio da Polícia, a Polícia Civil trouxe mais informações envolvendo o assassinato dos policiais Rodrigo da Silva Seixas e Marcelo de Fraga Feijó, mortos a tiros no dia 26 de junho. Segundo os delegados responsáveis pelo caso, Nadine Anflor, Eibert Moreira e Vanessa Pitrez, respectivamente, chefe da Polícia Civil, diretor da Divisão de Homicídios e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, os três responsáveis pelo crime são apontados como segurança, gerente e líder do tráfico na região do Beco da Bruxinha, onde os disparos aconteceram.

De acordo com o inquérito, os tiros teriam sido realizados de dentro de uma casa, onde estavam Lucas Iago da Rosa, de 19 anos, e o pai, Cléber Josué da Rosa, de 44 anos, que faziam a segurança da boca, para garantir que os traficantes realizassem as vendas e que as drogas e armas não fossem encontradas. Depois de atirar nos PMs, o pai teria quebrado o telhado para conseguir escapar. Após a chegada do reforço no beco, a PM conseguiu capturar os criminosos. Os outros nomes, relevados hoje (5), são do gerente do local e do líder do tráfico, Rogério Duarte Nascente, de 32 anos, e Vladimir Cardoso Soares, de 49 anos.

Rogerinho, como é conhecido, foi preso com carregadores, munição e drogas, enquanto “Xu”, o líder, ainda está foragido. Com a ação, a polícia conseguiu responsabilizar toda a cadeira criminosa, e não apenas os responsáveis pelos disparos.

Os três responderão pelo duplo homicídio duplamente qualificado e por fazerem parte de uma organização criminosa. Lucas também responderá pelo porte ilegal de arma de fogo. Nenhum dos dois presos, Lucas e Rogerinho, se manifestaram a respeito das acusações.

