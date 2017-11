Respostas antagônicas

Os debates na campanha eleitoral ao Palácio Piratini pegarão fogo, quando surgir a pergunta: é preciso menos governo, menos impostos e menos regulação?

Pé no acelerador

A Assembleia Legislativa instalou, ontem à tarde, a Comissão de Representação Externa para cobrar a dívida de 50 bilhões de reais que a União tem com o Rio Grande do Sul por conta da Lei Kandir. O coordenador é o deputado Frederico Antunes.

O presidente Edegar Pretto preconiza um acerto de contas, já que o Estado deve 55 bilhões de reais à União. Tem argumento imbatível: torna-se preciso computar não só o que deixou de ser transferido para o Rio Grande do Sul, mas as obras não realizadas por falta de recursos.

Confissão da dívida

Os jornais de 21 de novembro de 1997 publicaram: “Um dos efeitos colaterais das medidas adotadas pelo governo federal deverá ser o aumento dos gastos da União com a compensação aos Estados em razão de perdas da Lei Kandir”.

Os anos foram passando e o Ministério da Fazenda adotou a postura do caloteiro com a conivência de governadores que não queriam atritos com os detentores da chave do cofre mais rico do País.

Articulação

A aproximação de Luiz Inácio Lula da Silva com Manuela d’Ávila tem um objetivo: abrir a possibilidade de que a deputada venha a ser vice na candidatura à Presidência da República.

Chance reduzida

Até ontem à tarde, não havia votos suficientes para aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, o relatório do deputado Lucas Redecker favorável à extinção da Justiça Militar do Estado.

À beira da explosão

Nelson Marchezan Júnior foi convocado ontem por 17 vereadores para comparecer à Câmara e justificar os motivos pelos quais fez ataques fortes contra eles. Assessores do Paço Municipal disseram que o prefeito levará um cachimbo da paz. Existe, porém, chance de que troque o fumo por pólvora.

Barreira necessária

O deputado estadual Ronaldo Santini é autor de projeto que cria procedimentos para a realização de feiras eventuais e temporárias de vendas de mercadorias no Estado. O principal objetivo é minimizar os efeitos negativos no comércio estabelecido, que sofre concorrência desleal. Se for aprovado, como se espera, Estado e municípios serão beneficiados com o recolhimento de impostos, revertendo em investimentos para todos.

Recordista

Nos 2 mil e 645 dias em que foi governador do Rio de Janeiro, o presidiário Sérgio Cabral, dia sim, dia não, praticou um ato criminoso. Foram 312 atos de lavagem de ativos, 275 de lavagem de dinheiro, 68 crimes de evasão de divisas e 719 de corrupção passiva, além de quatro fraudes de licitação, um crime contra a ordem econômica e um por formação de quadrilha. Na época, ninguém viu nada.

Para encher o cofre

Até o final do dia 27 deste mês entrarão 2 bilhões e 900 milhões de reais na conta do governo do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de empréstimo bancário, após a Assembleia Legislativa ter aderido em maio deste ano ao Regime de Recuperação Fiscal, exigido pela União. O mesmo projeto será anunciado hoje pela manhã no Palácio Piratini. O Executivo espera que seja apreciado às pressas pelos deputados estaduais.

Vale tudo por dinheiro

O projeto de lei que regulamenta os jogos de azar no Brasil será o primeiro item em votação amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Líderes partidários pretendem aprovar com urgência para que o texto chegue ao plenário três horas depois. Apoiadores apostam que a arrecadação de impostos aumentará em 20 bilhões por ano.

Há 50 anos

O Congresso Nacional rejeitou por 191 votos a 146, a 21 de novembro de 1967, a emenda constitucional que restabelecia a eleição direta para presidente da República. A oposição conseguiu a unanimidade de seus membros e o apoio de 28 governistas.

Definição

Do imortal Millôr Fernandes: “Mordomia é ter tudo que o dinheiro do contribuinte pode comprar”.

