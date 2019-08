Faixa a Faixa: escute “Lover”, novo álbum de Taylor Swift

Por Anna Dalbem*

Nos primeiros minutos da madrugada desta sexta-feira (23), Taylor Swift liberou nas plataformas de streaming seu mais novo álbum, “Lover”, talvez o trabalho mais romântico e encantador da cantora!

Ao todo, são 18 canções inéditas, entre elas já estavam as liberadas: “ME!”, “You Need To Calm Down”, “The Archer” e a faixa título, que ganhou um clipe fofíssimo na tarde da última quinta (22). Confira:

Nas palavras de Taylor, a proposta é uma celebração de todos os aspectos do amor. Que fofa!

Vem ver o que achamos de cada faixa do álbum!

I Forgot That You Existed – A música é boa para começar o álbum e fala sobre esquecer de alguém e sentir, no máximo, certa indiferença. Seria uma indireta para uma pessoa? Cruel Summer – A faixa fala bem do verão americano, sobre romance e festa! Apesar do assunto abordado, a música apresenta uma melodia calma e suave. Lover – Com influências country, talvez essa uma das faixas mais românticas do álbum! A letra é fofa demais e o ritmo combina perfeitamente, dando aquela sensação boa que sentimos quando estamos apaixonados! The Man – Na letra, Taylor fala o que faria e como agiria caso fosse um homem e que não seria apenas um qualquer, seria “O Homem”! The Archer – Essa é a música mais diferente de todo álbum. Em termos de som e composição, Taylor mostrou um lado vulnerável ao refletir sobre um amor que já não está mais dando certo. I Think He Knows – Na música, Taylor fala que um suposto rapaz sabe como agir e como ela está interessada nele. A melodia é bem dançante e o refrão fica na cabeça! Miss Americana & The Heartbreak Prince – Taylor remete-se à adolescência na faixa, abordando a escola, os bailes de formatura e paixonites da época. Paper rings – Uma das faixas mais animadas no álbum! A letra fala que ela se casaria (!) mesmo com anéis de papel. Deveríamos suspeitar? A música é bem fofinha e com uma melodia chiclete! Cornelia Street – A faixa é bem gostosa de ouvir e logo no início sentimos uma certa semelhança com uma música do seu último álbum “reputation”, a famosa “Delicate”. Death By A Thousand Cuts – Embora fale sobre o término de uma relação, a música não apresenta um ritmo triste. Dá pra ouvir tranquilo na bad! London Boy – A canção supostamente fala sobre um amor britânico da cantora. Seria Harry Styles ou o seu atual namorado, o ator Joe Alwyn? Soon You’ll Get Better (feat. Dixie Chicks) – Mais uma parceria, dessa vez com o trio norte-americano de música country, Dixie Chicks! A música é bem calma e fala sobre estar sozinho e as coisas não estarem tão bem assim… Mas daqui a pouco vão melhorar! False God – A faixa é um pouco diferente do que a cantora já fez, pois apresenta um tom de jazz, que por incrível que pareça, combina super com a Taylor! Na letra, ela fala sobre um romance que não está mais funcionando, mas que deseja tentar fazer dar certo. You Need To Calm Down – A música é um recado para os preconceituosos de plantão, hino para a comunidade LGBT+! Afterglow – Na faixa, Taylor reconhece seus erros e pede desculpas sobre atitudes que estão refletindo em um relacionamento. ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) – A primeira música divulgada da nova era de Swift tem uma pegada bem diferente! Com participação de Brendon Urie, da banda Panic! At The Disco, a faixa é um pop feliz e meigo, que lembra bastante os filmes musicais. A letra fala sobre término, afirmando que o ex-companheiro não encontrará alguém melhor. It’s Nice To Have A Friend – A faixa é bem fofinha e fala sobre amizade. Alguns fãs acreditam que a canção seja para os gatinhos da cantora. Fofa demais! Daylight – E para fechar o álbum, mais uma música romântica! Como as outras faixas citadas anteriormente, a letra fala sobre estar apaixonada e pensar apenas em uma pessoa.

E aí, curtiu o álbum e a nova fase de Taylor Swift? Conta pra gente!

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

