Revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba recebe cercamento

Mesmo com registro de chuva em seis dos doze dias desde o início dos trabalhos, em 22 de outubro, a revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba está avançando em Porto Alegre. A obra ainda está na fase inicial, de instalação de canteiro e execução de terraplanagem, e já começou a receber o cercamento.

O cercamento será instalado ao longo dos 1600m de obra, na avenida Edvaldo Pereira Paiva – da Ipiranga até o Parque Gigante, conforme o projeto. O serviço teve início na semana passada e deve se estender por mais cinco dias úteis, sem registro de chuva. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgará o cronograma de alterações no trânsito antecipadamente, conforme o andamento das obras. A primeira intervenção será na ciclovia.

De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, a cerca está sendo instalada para posterior bloqueio da calçada. “Como alternativa para pedestres e ciclistas, na pista bairro/Centro, haverá uma faixa dedicada ao passeio e ciclovia.

Na próxima semana, com condições climáticas favoráveis, será iniciada a sinalização provisória neste trecho. A calçada será interditada ao público, mas somente quando esta sinalização estiver totalmente pronta, ou seja, com os tachões delimitando a ciclovia/passeio e instalação das placas de sinalização necessárias”, explica.

O trecho 3 da orla do Guaíba compreende 1,6 mil metros entre o arroio Dilúvio, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, e o Parque Gigante. O novo espaço terá ciclovia e área grande de arborização e iluminação led 24 horas. Também contempla três bares, 27 quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes, bem como a maior pista de skate da América Latina. O contrato e a ordem de início das obras foram assinados no último dia 14.

Os recursos para a execução da obra, com conclusão estimada em 12 meses, são provenientes do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Projeto

Assim como o projeto do trecho 1, entregue revitalizado em junho de 2018, o trecho 3 também é de autoria do arquiteto Jaime Lerner. A área de intervenção é de 14,6 hectares ao longo da orla e prevê aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva, mais de 550 árvores dos tipos cedro, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha, três estruturas de bares idênticas às já em funcionamento no trecho 1, quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo Comitê Olímpico