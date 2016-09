Revolução Farroupilha: a prisão do líder Bento Gonçalves

Um ano após o início da revolução, forças farroupilhas e legalistas se empenhavam em duros combates. Em uma dessas batalhas, na ilha do Fanfa, o líder da revolução Bento Gonçalves é feito prisioneiro. Ele foi enviado ao Rio de Janeiro e depois para a Bahia, onde foi enclausurado no Forte do Mar. Depois foge, retorna e assume a presidência da República Rio-Grandense e o comando das forças revolucionárias, em 1837. Acompanhe aqui diariamente as históricas façanhas da Revolução Farroupilha.

Comentários