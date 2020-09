Acontece 1ª Região Tradicionalista promove Semana Farroupilha virtual

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Este ano, o evento será de forma virtual. (Foto: Jackson Ciceri)

Neste próximo domingo (13), começa a Semana Farroupilha virtual 2020. Organizada pela 1ª Região Tradicionalista, o evento on-line serve como homenagem as tradições gaúchas, que vão ser comemoradas de um jeito diferente esse ano.

A programação da semana já está lançada. Serão oito dias de eventos on-line, que os gaúchos poderão acompanhar de casa. No domingo a abertura oficial da Semana Farroupilha virtual é com show tradicionalista de Amilton Lima. Entre apresentações e bate papos, o evento não deixa de lembrar das raízes do povo gaúcho.

“Teremos festivais de chula, declamação, sarau poético, shows, apresentações de projetos culturais. Teremos também apresentações do nosso artesanato, da nossa culinária e vamos dividir com todos algumas histórias de gaúchos que estão espalhados pelo mundo”, explicou o diretor de marketing e eventos, Fernando Galimberti.

A Semana Farroupilha virtual será transmitida pelo Facebook da 1ª Região Tradicionalista e também pela página da Rádio Liberdade. O objetivo dos organizadores é manter o mesmo espírito da Semana Farroupilha que ocorreria no Parque Harmonia, se não fosse a pandemia do novo coronavírus.

“A mensagem é a mesma, é sempre fortalecer a raiz, o nosso passado com uma visão do futuro. O movimento ele não para, ele sempre continua e a gente vai acompanhando sem perder a essência. Esse linguajar que aparece novo, live online, a gente tenta transmitir mas naquela época não tinha isso. É um modernismo, mas sem perder a bombacha, o lenço, chapéu, boina e com toda a gauchada espalhada pelo mundo”, comentou o coordenador da 1ª Região Tradicionalista, Edson Fagundes.

O Acampamento Farroupilha virtual é uma realização da 1ª Região Tradicionalista com apoio da Rede Pampa e da Rádio Liberdade. O evento que inicia neste domingo (13) vai até o feriado de 20 de setembro, quando um show homenageia os 50 anos da entidade.

Confira a programação completa:

